Дуглас Сантос: «Быть капитаном «Зенита» - довольно лёгкая задача»

Бразильский защитник, лидер и капитан питерского «Зенита» Дуглас Сантос высказался о своей капитанской роли в команде.

«Честно, быть капитаном «Зенита» — довольно легко. Здесь играют футболисты с желанием всегда быть первыми, побеждать. Их мотивировать дополнительно не надо. Сама игра в нашем клубе— уже огромная мотивация для всех. Мне остается лишь добавить каких-то мотивирующих слов», - говорит Сантос пресс-службе «сине-бело-голубых».

Напомним, что Сантос выступает за питерцев уже более четырёх лет – с середины 2019 года. Его контракт действует до окончания сезона-2025/26.

Ранее Сантос высказался о грядущей игре против «Краснодара», которую можно назвать центральной не только в 15 туре, но и во всём первом круге.