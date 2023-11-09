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Дуглас Сантос: «Быть капитаном «Зенита» - довольно лёгкая задача»

09 Ноября 2023 • 20:20 Комментировать
Зенит
...
Краснодар
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11.11 19:30

Бразильский защитник, лидер и капитан питерского «Зенита» Дуглас Сантос высказался о своей капитанской роли в команде.

«Честно, быть капитаном «Зенита» — довольно легко. Здесь играют футболисты с желанием всегда быть первыми, побеждать. Их мотивировать дополнительно не надо. Сама игра в нашем клубе— уже огромная мотивация для всех. Мне остается лишь добавить каких-то мотивирующих слов», - говорит Сантос пресс-службе «сине-бело-голубых».

Напомним, что Сантос выступает за питерцев уже более четырёх лет – с середины 2019 года. Его контракт действует до окончания сезона-2025/26.

Ранее Сантос высказался о грядущей игре против «Краснодара», которую можно назвать центральной не только в 15 туре, но и во всём первом круге.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дуглас Сантос

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