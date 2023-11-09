Агент Куэро: Уверен, что Джастин заиграет в топ-клубе Европы

Мануэль Сьерра, представитель нападающего «Оренбурга» Джастина Куэро, рассказал о перспективах форварда.

«Джастин под большим впечатлением от России. На погоду он мне не жаловался. Я уверен, что Джастин в будущем заиграет в большой европейской команде», — сказал агент в интервью Metaratings.ru.

Куэро присоединился к «Оренбургу» в августе текущего года на правах аренды из местного «Индепендьенте». В 11 матчах в рамках всех турниров 19-летний нападающий забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.