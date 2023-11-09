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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ещенко: «В РПЛ нет явных аутсайдеров, чем и интересен чемпионат»

09 Ноября 2023 • 20:15 Комментировать

Бывший тренер московского «Спартака» Андрей Ещенко ответил на вопрос о претендентах на вылет в текущем сезоне чемпионата России.

«Сейчас явных аутсайдеров нет, чем и интересен чемпионат. Команды плюс-минус равные. Нельзя сказать, что внизу турнирной таблицы есть команды, которые проваливают сезон», — приводит слова Ещенко портал «Чемпионат».

На сегодняшний день в зоне стыковых матчей РПЛ располагаются «Оренбург» (13-е место) и «Ахмат» (14), а под угрозой прямого вылета находятся «Балтика» (15) и «Сочи» (16).

Напомним, в прошлом сезоне элитный дивизион покинули «Торпедо» и «Химки».

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Ещенко
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