Ещенко: «В РПЛ нет явных аутсайдеров, чем и интересен чемпионат»

Бывший тренер московского «Спартака» Андрей Ещенко ответил на вопрос о претендентах на вылет в текущем сезоне чемпионата России.

«Сейчас явных аутсайдеров нет, чем и интересен чемпионат. Команды плюс-минус равные. Нельзя сказать, что внизу турнирной таблицы есть команды, которые проваливают сезон», — приводит слова Ещенко портал «Чемпионат».

На сегодняшний день в зоне стыковых матчей РПЛ располагаются «Оренбург» (13-е место) и «Ахмат» (14), а под угрозой прямого вылета находятся «Балтика» (15) и «Сочи» (16).

Напомним, в прошлом сезоне элитный дивизион покинули «Торпедо» и «Химки».