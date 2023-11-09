Оздоев – в старте ПАОКа на матч против «Абердина» в еврокубке

Российский хавбек ПАОКа Магомед Оздоев – в старте греческого клуба на матч против шотландского «Абердина». Команды этим вечером встретятся в Лиге конференций УЕФА в рамках четвёртого тура группового этапа. Старт игры - в 20:45 по московскому времени.

Напомним, что Оздоев в этом сезоне уже провёл за клуб из Салоников 16 официальных матчей, 10 – в рамках чемпионата Греции, шесть – в рамках квалификации и группового этапа Лиги конференций. В них он забил три гола – все три в рамках греческого первенства.

Прямо сейчас в ЛК клуб Оздоева лидирует в группе G c 9 баллами. 6 баллов у франкфуртского «Айнтрахта», по баллу – у шотландского «Абердина» и финского ХИКа.