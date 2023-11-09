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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шесть игроков «Рубина» вызваны в свои национальные сборные

09 Ноября 2023 • 20:09 Комментировать
Сочи
...
Рубин
1 2.25 X 3.30 2 3.45
12.11 19:00

Шесть иностранных игроков из казанского «Рубина» вызваны в свои национальные сборные. Их имена озвучили в клубной пресс-службе.

Так, черногорский защитник Игор Вуячич вызван в сборную Черногории, форвард Мирлинд Даку поможет сборной Албании, а полузащитник Угочукву Иву – сборной Армении. Их команды проведут по два матча в рамках отбора на Евро-2024.

Рустам Ашурматов и Умарали Рахмоналиев вызваны в сборную Узбекистана, которая сразится против команд Туркменистана и Ирана.

А молодой Урош Дрезгич вызван в молодёжную сборную Сербии. Балканцы рамках квалификации к молодёжному чемпионату Европы сыграют с командами Англии и Люксембурга.

«Рубин» после 14 туров РПЛ идёт на девятом месте турнирной таблицы.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Умарали Рахмоналиев Рустам Ашурматов Мирлинд Даку Игор Вуячич Иву Угочкву Урош Дрезгич ещё теги

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