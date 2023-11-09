Шесть игроков «Рубина» вызваны в свои национальные сборные

Шесть иностранных игроков из казанского «Рубина» вызваны в свои национальные сборные. Их имена озвучили в клубной пресс-службе.

Так, черногорский защитник Игор Вуячич вызван в сборную Черногории, форвард Мирлинд Даку поможет сборной Албании, а полузащитник Угочукву Иву – сборной Армении. Их команды проведут по два матча в рамках отбора на Евро-2024.

Рустам Ашурматов и Умарали Рахмоналиев вызваны в сборную Узбекистана, которая сразится против команд Туркменистана и Ирана.

А молодой Урош Дрезгич вызван в молодёжную сборную Сербии. Балканцы рамках квалификации к молодёжному чемпионату Европы сыграют с командами Англии и Люксембурга.

«Рубин» после 14 туров РПЛ идёт на девятом месте турнирной таблицы.