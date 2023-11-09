Булыкин объяснил, почему «Зенит» предпочитает иностранцев

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, почему руководство петербургского «Зенита» предпочитает иностранных игроков.

«Потому что предпочитают покупать иностранцев, наигрывать их для других сборных, паспорта российские давать, поэтому и много иностранцев. И наигрывать своих молодых всегда сложнее и это совсем другая стратегия», — рассказал экс-игрок «Локомотива» и «Аякса» в интервью Vprognoze.ru.

По его мнению, в положении «Зенита», при котором необходимо строить команду для чемпионства и игре в Лиге чемпионов, нужен боевой коллектив. Тем не менее, как считает эксперт, без еврокубков пришло время дать шанс молодёжи.

Напомним, что «Зенит» выиграл последние пять сезонов Российской премьер-лиги. В нынешнем сезоне подопечные Сергея Семака находятся на втором месте после 14-ти туров.