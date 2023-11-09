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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Появилось расписание матчей РПЛ до конца 2023 года

09 Ноября 2023 • 20:04 Комментировать

На официальном сайте Российской премьер-лиги было опубликовано расписание матчей на 16-й, 17-й и 18-й туры. После проведения матчей этих игровых дней чемпионат России уйдёт на затяжную зимнюю паузу.

 

16 тур

25 ноября

13:00 «Крылья Советов» – «Локомотив»

15:15 «Зенит» – «Сочи»

17:30 ЦСКА – «Динамо»

19:45 «Балтика» – «Спартак»

26 ноября

12:00 «Оренбург» – «Ахмат»

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14:00 «Урал» – «Краснодар»

16:30 «Рубин» – «Факел»

19:00 «Ростов» – «Пари НН»

 

17 тур

2 декабря

14:00 «Пари НН» – «Урал»

16:30 «Сочи» – «Крылья Советов»

19:30 «Факел» – «Балтика»

3 декабря

14:00 ЦСКА – «Ростов»

16:30 «Краснодар» – «Оренбург»

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16:30 «Локомотив» – «Зенит»

19:00 «Ахмат» – «Спартак»

4 декабря

19:30 «Динамо» – «Рубин»

 

18 тур

8 декабря

19:00 «Локомотив» – «Урал»

9 декабря

14:00 «Спартак» – «Крылья Советов»

16:30 «Ахмат» – «Ростов»

19:45 «Зенит» – «Пари НН»

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10 декабря

14:00 «Факел» – «Динамо»

16:30 «Сочи» – «Оренбург»

19:45 «Балтика» – «Рубин»

19:45 «Краснодар» – ЦСКА

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