Появилось расписание матчей РПЛ до конца 2023 года

На официальном сайте Российской премьер-лиги было опубликовано расписание матчей на 16-й, 17-й и 18-й туры. После проведения матчей этих игровых дней чемпионат России уйдёт на затяжную зимнюю паузу.
16 тур
25 ноября
13:00 «Крылья Советов» – «Локомотив»
15:15 «Зенит» – «Сочи»
17:30 ЦСКА – «Динамо»
19:45 «Балтика» – «Спартак»
26 ноября
12:00 «Оренбург» – «Ахмат»
14:00 «Урал» – «Краснодар»
16:30 «Рубин» – «Факел»
19:00 «Ростов» – «Пари НН»
17 тур
2 декабря
14:00 «Пари НН» – «Урал»
16:30 «Сочи» – «Крылья Советов»
19:30 «Факел» – «Балтика»
3 декабря
14:00 ЦСКА – «Ростов»
16:30 «Краснодар» – «Оренбург»
16:30 «Локомотив» – «Зенит»
19:00 «Ахмат» – «Спартак»
4 декабря
19:30 «Динамо» – «Рубин»
18 тур
8 декабря
19:00 «Локомотив» – «Урал»
9 декабря
14:00 «Спартак» – «Крылья Советов»
16:30 «Ахмат» – «Ростов»
19:45 «Зенит» – «Пари НН»
10 декабря
14:00 «Факел» – «Динамо»
16:30 «Сочи» – «Оренбург»
19:45 «Балтика» – «Рубин»
19:45 «Краснодар» – ЦСКА
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