Спортивный директор «Оренбурга» прокомментировал слухи о возможном уходе Веры

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев оценил слухи о возможном уходе полузащитника Лукаса Веры.

«Вера в команде. Тренируется и готовится к игре. Переговорами занимаюсь не я, поэтому не могу комментировать. Уход Веры — потеря? Это нормальная история. Если Вера уйдёт, придёт другой», — приводит слова функционера «Спорт-Экспресс».

По его мнению, удел менее сильных команд заключается в продаже игроков и поисках замен, также отметив, что «Оренбург» не развалится от одной-двух продаж.

Напомним, что Лукас Вера выступает за клуб РПЛ с июля прошлого года, проведя в составе «Оренбурга» 14 матчей в нынешнем сезоне и забил один гол. По слухам, зимой аргентинец присоединится к «Локомотиву».