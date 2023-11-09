Пономарёв: «Зенит» перебегает «Краснодар» и добьётся результата

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о предстоящем поединке заключительного тура первого круга РПЛ «Зенит» - «Краснодар».

«Краснодар» играет неплохо. «Зениту» будет трудно им противостоять, но я думаю, что у себя на поле они выложатся полностью, перебегают «Краснодар» и добьются результата», — цитирует Пономарёва «Газета.Ру».

Отметим, что кубанский коллектив подходит к поединку лидером РПЛ, имея в своей копилке 31 очко. «Сине-бело-голубые» располагаются на одну позицию ниже, сумев набрать 29 баллов.

Игра 15-го тура российского чемпионата между «Зенитом» и «Краснодаром» пройдет 11 ноября. Начало матча запланировано на 19:30 по мск.