Гладилин назвал фаворита матча «Зенит» - «Краснодар»

Известный тренер Валерий Гладилин поделился комментарием о предстоящем матче «Зенит» - «Краснодар».

«Думаю, что фаворит — «Зенит». По подбору игроков петербуржцы сильнее, но «Краснодар» очень мотивирован. Шансы у команд примерно равны, но предпочтение все же отдам петербуржцам», — приводит слова Гладилина «Газета.Ру».

Перед стартом 15-го тура «быки» лидируют в турнирной таблице чемпионата России, опережая идущий на втором месте «Зенит» на два зачетных балла.

Встреча «Зенита» и «Краснодара» запланирована на субботу, 11 ноября. Арбитр должен дать свисток о начале матча в 19:30 по столичному времени.