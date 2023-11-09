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Кавазашвили оценил Соболева в 15 миллионов евро

09 Ноября 2023 • 19:34 Комментировать
Спартак Москва
...
Ростов
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12.11 19:30

Экс-голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о том, сколько стоит нападающий «красно-белых» Александр Соболев.

«Стоимость Соболева — 15 миллионов евро, это для европейских клубов. Для российских команд ценник выше, но я оцениваю футболистов по их игре», — цитирует Кавазашвили «РБ Спорт».

В этой кампании 26-летний Соболев появился на поле в 13 матчах во всех турнирах, в которых стал автором пяти забитых мячей и записал в свой актив четыре результативные передачи.

Действующее трудовое соглашение Соболева со «Спартаком» рассчитано до лета 2026 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость российского форварда составляет 9 миллионов евро.

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Спартак Москва Анзор Кавазашвили Александр Соболев ещё теги

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