Сёмин сравнил Кассьерру и Кордобу перед очным матчем

Бывший главный тренер сборной России и «Локомотива» Юрий Сёмин сравнил нападающих «Зенита» и «Краснодара» Джона Кордобу и Матео Кассьерру перед очным матчем 15-го тура РПЛ.

«Оба футболиста имеют достаточно хороший уровень, однако Кордоба более опытный, и, на мой взгляд, он играет лучше внутри штрафной площади. Во всем том, что касается приёма мяча и игры на открытых пространствах, можно отметить Кассьерру», — приводит слова специалиста «RT на русском».

По мнению тренера, назвать лучшего в паре колумбийских форвардов можно будет только по итогам сезона, отметив разницу в их качествах и задачах на футбольном поле.

Напомним, что «Зенит» примет «Краснодар» в субботу, 11 ноября, отставая от «быков» на два очка в турнирной таблице. Матео Кассьерра с 11 голами лидирует в бомбардирской гонке, на четыре мяча опережая Кордобу.