​Газзаев верит, что ЦСКА будет бороться за чемпионство

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев верит, что в этом сезоне команда будет бороться за чемпионский титул.

После четырнадцати сыгранных туров ЦСКА с 24 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Выше идут «Зенит» (29 очков) и «Краснодар» (31 очко). В ближайшем туре ЦСКА сыграет против «Факела», а «Зенит» и «Краснодар» - друг с другом.

«Конечно, победа над «Факелом» позволит ЦСКА включиться в борьбу за чемпионство. А если ещё в зимнюю паузу последует усиление состава, то будут все возможности для борьбы за трофей до самого конца», - цитирует Газзаева «RT на русском».

Матч «Факел» - ЦСКА стартует 11 ноября в 14:00 по московском времени.