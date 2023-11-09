Габулов пропустит ретро-матч ЦСКА и «Локомотива»

Бывший голкипер ЦСКА Владимир Габулов рассказал, что не сможет принять участие в ретро-матче, в котором «армейцы» сыграют с «Локомотивом».

«К сожалению, не смогу участвовать в этом матче. Я получил приглашение и хотел бы сыграть, но у меня не получится, так как в это время я буду в отъезде», — приводит слова Габулова «Матч ТВ».

Встреча между легендами ЦСКА и «Локомотива» состоится 19 ноября. Поединок пройдет на домашнем стадионе «железнодорожников» в столице России — Москве.

Отметим, что наставником «Локомотива» станет Юрий Сёмин, а руководить «красно-синими» будет Валерий Газзаев.