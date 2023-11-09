​Газзаев отметил работу Федотова в ЦСКА

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев отметил работу Владимира Федотов у руля московской команды.

«Если говорить о текущем сезоне, хотелось бы для начала отметить главного тренера команды Владимира Федотова. Он отлично работает, учитывая травмы и кадровые проблемы», - сказал Газзаев, чьи слова приводит «RT на русском».

На текущий момент ЦСКА располагается на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» команда Владимира Федотова отстаёт на семь зачётных баллов.

Ближайший матч Премьер-лиги ЦСКА проведёт в субботу, 11 ноября, - против «Факела» на поле соперника. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.