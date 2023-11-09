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Тарханов: «Спартак» должен что-то показать, но «Ростов» постарается выиграть»

09 Ноября 2023 • 19:10 Комментировать
Спартак Москва
...
Ростов
12.11 19:30

Российский тренер Александр Тарханов поделился комментарием перед матчем 15-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Ростовом».

«Хочется увидеть хороший футбол, обеим командам нужна победа. Думаю, «Спартак» должен что-то показать, но «Ростов» постарается выиграть и продолжить традицию побед над «Спартаком», — приводит слова Тарханова Legalbet.

Перед стартом поединка «красно-белые» занимают шестое место в чемпионате России, а подопечные Валерия Карпина находятся на одиннадцатой позиции.

Матч «Спартак» - «Ростов» пройдет в воскресенье, 12 октября. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 19:30 по столичному времени.

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