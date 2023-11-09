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Билялетдинов: Нахожусь в отличной форме перед матчем легенд

09 Ноября 2023 • 19:02 Комментировать

Бывший футболист столичного «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался об участии в матче легенд «железнодорожников» и ЦСКА.

«Нахожусь в отличной форме. Встретимся со старыми друзьями, поиграем в футбол, хорошо проведём время. Увижу ребят, которых сто лет не видел», — приводит слова экс-полузащитника сборной России «РБ Спорт». Билялетдинов отметил, что имеет желание выиграть у «армейцев», назвав главным условием для этого хорошую форму команды.

Напомним, что матч легенд «Локомотива» и ЦСКА пройдёт 19 ноября на «РЖД Арене».

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