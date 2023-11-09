​Сёмин отметил важность ретро-матча между «Локомотивом» и ЦСКА

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Сёмин дал комментарий по поводу предстоящего ретро-матча между «железнодорожниками» и ЦСКА.

«Это важно для болельщиков – для людей, которые хотят прийти на стадион. Наверное, и для игроков. Этим занимается федерация футбола, которая делает многое для развития спорта. Я принял решение, что буду участвовать в этом матче», - слова Сёмина приводит «Спорт-Экспресс».

Ретро-матч между «Локомотивом» и ЦСКА пройдёт в воскресенье, 19 ноября. Игра будет приурочена к годовщине «золотого матча» между этими командами. Как известно, в 2002 году «железнодорожники» стали чемпионами России за счёт минимальной победы над «армейцами» (1:0).

Стоит сказать, что в последние месяцы ретро-матчи в России проводятся довольно часто.