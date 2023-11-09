Спортивный директор «Ахмата» рассказал, где пройдут зимние сборы

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев рассказал, где подопечные Мирослава Ромащенко проведут зимние тренировочные сборы.

«Все три сбора «Ахмат» проведет в Турции, в Белеке. Мы не будем принимать участие в товарищеских турнирах, у нас будут только контрольные матчи.— рассказал Газзаев в интервью «Спорт-Экспрессу». Также функционер отметил, тренерский штаб определил график контрольных матчей команды, а их организацией занимается начальник «Ахмата».

После 14-ти туров Российской премьер-лиги грозненский клуб находится на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата, набрав всего 12 очков.