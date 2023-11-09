Валерий Новиков похвалил Ташуева за работу в «Факеле»

Экс-игрок ЦСКА Валерий Новиков оценил работу Сергея Ташуева на посту главного тренера воронежского «Факела».

«Стоит похвалить Ташуева, который вывел «Факел» из кризиса. Это отличный тренер, я высоко оцениваю его работу», — заявил Новиков в беседе с порталом «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что «Факел» является боевым коллективом, который всегда очень смело действует на своем поле.

За 14 туров «Факел» смог набрать 18 очков и располагается на десятой позиции в российском чемпионате.

Добавим, что команда Ташуева не проигрывает на протяжении пяти последних матчей в рамках Российской премьер-лиги.