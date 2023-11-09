​Божович готов снова тренировать в России

Известный тренер Миодраг Божович после отдыха и проведения времени в кругу семьи готов снова поработать, в частности в России. По словам специалиста, в последнее время он занимается поиском команды. Божович отметил, что у него было предложение, но договорённость не была достигнута.

«Я ищу работу и готов. Готов тренировать в том числе и в России», - цитирует 55-летнего Божовича «Чемпионат».

Ранее в России Божович тренировал «Амкар», «Москву», московское «Динамо», «Ростов», «Локомотив», тульский «Арсенал» и «Крылья Советов». Без клубной прописки специалист находится уже полтора года.