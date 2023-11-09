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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Божович готов снова тренировать в России

09 Ноября 2023 • 18:43 Комментировать (2)

Известный тренер Миодраг Божович после отдыха и проведения времени в кругу семьи готов снова поработать, в частности в России. По словам специалиста, в последнее время он занимается поиском команды. Божович отметил, что у него было предложение, но договорённость не была достигнута.

«Я ищу работу и готов. Готов тренировать в том числе и в России», - цитирует 55-летнего Божовича «Чемпионат».

Ранее в России Божович тренировал «Амкар», «Москву», московское «Динамо», «Ростов», «Локомотив», тульский «Арсенал» и «Крылья Советов». Без клубной прописки специалист находится уже полтора года.

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Евро-Футбол.Ру,
Миодраг Божович
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Комментарии (2)
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ингерман
09 Ноября 2023 в 19:20
ай.. тут сваих трениров хучь залейся.. боюся ево даже в наш пердив не позавуть.. хе..
andi
09 Ноября 2023 в 19:14
Видать Божович больше не кому не нужен.
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