Валерий Новиков: «ЦСКА ждёт непростая игра с «Факелом»

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Новиков высказался о предстоящей встрече «армейцев» с воронежским «Факелом».

«ЦСКА ждет непростая игра. «Факел» не проигрывает пять матчей подряд в РПЛ? У «Краснодара» тоже была серия без поражений, а ЦСКА смог ее прервать. Надеюсь, что это повторится и с «Факелом», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

Матч 15-го тура Российской премьер-лиги «Факел» - ЦСКА должен пройти в субботу, 11 ноября. Старт поединка запланирован на 14:00 по мск.

Добавим, что перед началом заключительного тура первого круга РПЛ подопечные Владимира Федотова находятся на третьем месте, набрав 24 очка. Воронежский коллектив с 18 баллами занимает десятую позицию.