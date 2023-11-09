​«Спартак» разочаровал Божовича

Поработавший со многими российскими командами тренер Миодраг Божович назвал «Спартак» разочарованием по итогам прошедшей части сезона.

«Из команд, которые бьются за самые высокие места, больше всех разочаровал «Спартак», - цитирует Божовича «Чемпионат».

Отметим, что после четырнадцати сыгранных туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на десять зачётных баллов.

Ближайший матч Российской премьер-лиги «Спартак» проведёт в воскресенье, 12 ноября, - против «Ростова» на своём поле.