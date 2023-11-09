​«Краснодар» не сломается, если проиграет «Зениту» – Сёмин

В течение последних недель «Краснодар», лидер турнирной таблицы Премьер-лиги, подпустил к себе «Зенит» достаточно близко – между командами всего лишь два очка. В субботу они проведут очный матч в рамках последнего тура первого круга. Известный тренер Юрий Сёмин не считает, что «Краснодар» в случае поражения и потери лидерства может сломаться в плане психологии.

«Тут всё зависит от поведения тренера, руководителя клуба, но с такой квалификацией, которая есть у футболистов «Краснодара», такого не должно произойти», - цитирует Сёмина «RT на русском».

Матч 15-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром» стартует 11 ноября в 19:30 по московскому времени.