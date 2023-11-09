​Сёмин рассказал, в чём «Краснодар» превосходит «Зенит»

Известный тренер Юрий Сёмин поделился ожиданиями от матча 15-го тура Премьер-лиги России между «Зенитом» и «Краснодаром».

Отметим, что «Краснодар» сейчас лидирует в чемпионате России (31 очко), а «Зенит» занимает второе место (29 очков).

По словам Сёмина, в этом матче нет явного фаворита. При этом экс-тренер «Локомотива» сказал, что «Краснодар» выглядит мощнее «Зенита» в плане скамейки запасных.

«Обе команды достаточно неплохо укомплектованы и ни в чём не уступают друг другу, разве что скамейка запасных «Краснодара» выглядит более мощно в сравнении с «Зенитом». Кадровый резерв краснодарцев обязан оказать влияние на результат матча», - цитирует Сёмина «RT на русском».

Матч «Зенит» - «Краснодар» начнётся на «Газпром Арене» 11 ноября в 19:30 по московскому времени.