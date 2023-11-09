Гладилин: Очевидно, что Карпин сильнее Абаскаля

Футбольный эксперт Валерий Гладилин считает, что наставник «Ростова» Валерий Карпин сильнее рулевого «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Карпин сильнее Абаскаля, это очевидно. Это специалисты двух разных уровней», — заявил Гладилин «РБ Спорту».

Кроме того, специалист отметил, что весь тренерский штаб донского клуба опытнее и сильнее тех, кто сейчас работает в «Спартаке».

В воскресенье, 12 ноября, состоится матч между «Спартаком» и «Ростовом», который пройдет на «Открытие Банк Арене» в рамках 15-го тура Российской премьер-лиги. Арбитр должен будет дать свисток о начале поединка в 19:30 по московскому времени.

Напомним, последнее очное противостояние между командами завершилось вничью – 1:1.