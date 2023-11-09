​Мостовой: Явных претендентов на вылет из РПЛ нет

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал комментарий по поводу борьбы за выживание в чемпионате России. По словам футболиста, в настоящий момент он не видит явных претендентов на понижение в классе.

«Сейчас не вижу ни одной команды, которую можно назвать явным претендентом на вылет из РПЛ, как было в предыдущих годах. Об этом я и говорил в начале сезона, что всё выровнялось», - цитирует Мостового «Чемпионат».

Мостовой привёл примеры «Факела» и «Ахмата», результаты которых по ходу сезона улучшились и ухудшились соответственно. Также Мостовой сказал, что даже «Сочи», занимающий последнее место в таблице, в нескольких играх был неплох.

Матчи 15-го тура чемпионата России пройдут 11 и 12 ноября.