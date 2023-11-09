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​Медведев планирует продлить контракт с «Ростовом» - агент

09 Ноября 2023 • 17:58 Комментировать
Спартак Москва
...
Ростов
12.11 19:30

Агент Андрей Талаев, который работает с голкипером «Ростова» Никитой Медведевым, ответил на вопрос, планирует ли сторона игрока продлевать контракт. Как известно, действующее трудовое соглашение 28-летнего футболиста рассчитано до конца сезона 2023/2024.

«Мы-то планируем. Главное, чтобы «Ростов» планировал», - цитирует Талаева «РБ Спорт».

Что касается вопроса о том, начались ли переговоры о новом контракте, то агент сослался на слова спортивного директора клуба Алексея Рыскина. Недавно тот сказал, что с контрактом Медведева всё будет хорошо.

Ближайший матч Премьер-лиги России «Ростов» проведёт 12 ноября – против «Спартака» на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Никита Медведев Андрей Талаев ещё теги

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