Рябчук: «Понимаю, что болельщики переживают так же, как и мы»

Защитник «Спартака» Олег Рябчук высказался о результатах команды в последних матчах.

«Конечно, все мы переживаем, когда команда не выигрывает. Понимаю, что болельщики переживают так же, как и мы. Мы стараемся не обращать внимания на то, что говорят люди вокруг, а просто работаем!» — приводит слова Рябчука «Матч ТВ».

В последних семи матчах в активе «Спартака» всего одна победа, которую команда Гильермо Абаскаля одержала в игре 12-го тура чемпионата России над «Пари НН» (2:0).

После 14 туров «красно-белые» находятся на шестом месте в РПЛ, имея в своей копилке 21 зачетный балл. Предстоящий матч «Спартака» пройдет 12 ноября, соперником столичного коллектива станет «Ростов».