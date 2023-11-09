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​У Гунько спросили, готов ли он вернуться в «Спартак»

09 Ноября 2023 • 17:52 Комментировать

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько ответил на вопрос, готов ли он рассмотреть предложение от московского клуба.

«Давайте что-нибудь не из области домыслов, а из каких-то реалий исходить», - ответ Гунько приводит «РБ Спорт».

По словам Гунько, в настоящий момент он полностью сосредоточен на работе с армянским клубом «Урарту», и каких-либо предложений у него нет. 

Прямо сейчас главным тренером «Спартака» является испанский специалист Гильермо Абаскаль. Команда после четырнадцати сыгранных туров располагается лишь на шестой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Ближайший матч «Спартак» проведёт 12 ноября – против «Ростова».

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Спартак Москва Дмитрий Гунько Урарту ещё теги
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