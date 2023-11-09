Рябчук: «Спартак» хочет быть на вершине

Защитник «Спартака» Олег Рябчук ответил на вопрос о текущем положении команды в Российской премьер-лиге.

«В команде все хорошо. Смотрим ли мы в турнирную таблицу? Смотрим. И недовольны таким положением, потому что хотим быть на ее вершине, а не там, где находимся», — приводит слова Рябчука «Матч ТВ».

В текущей кампании футболист сыграл в 12 матчах с учетом всех турниров и записал в свой актив одну результативную передачу.

В настоящий момент «Спартак» занимает шестое место в РПЛ, сумев набрать 21 очко.

В воскресенье, 12 ноября, подопечные Гильермо Абаскаля сыграют с «Ростовом» в 15-м туре РПЛ.