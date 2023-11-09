Терёхин: Тюкавин положит 2DROTS минимум «трёшку»

Бывший футболист столичного «Динамо» Олег Терёхин высказался о предстоящем товарищеском матче «бело-голубых» против 2DROTS.

«Тюкавин сыграет в матче против 2DROTS, потому что не вызван сборную? Уверен, Костя положит им минимум «трёшку». А если включится по полной, то и все пять», — приводит слова эксперта «РБ Спорт». Также Терёхин выразил сомнения, что медийная команда сможет что-то показать против топ-клуба РПЛ, отметив, что он сам мог бы забить гол в ворота 2DROTS.

Напомним, что товарищеский матч пройдёт на «ВТБ Арене» 18 ноября.