​Бышовец поделился ожиданиями от матча «Зенит» - «Краснодар»

Известный тренер Анатолий Бышовец сказал несколько слов о предстоящем матче 15-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром».

По словам Бышовца, «Краснодар» показывает атакующий футбол, и команда имеет хорошие шансы стать чемпионом. При этом специалист отметил сложность игры против «Зенита» в психологическом плане. Также Бышовец указал на то, что игра с двумя нападающими сделала питерцев более разнообразной командой.

«Не думаю, что ничья устроит «Зенит». Молодые футболисты «Краснодара» стали мудрее, и их уровень достаточно высокий. Нас ждёт зрелище в этом матче», - цитирует Бышовца «РБ Спорт».

Матч «Зенит» - «Краснодар» стартует 11 ноября в 19:30 (мск).