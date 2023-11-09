Гладилин считает, что Соболев нужен «Спартаку» в матче с «Ростовом»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился комментарием о том, нужен ли «красно-белым» в игре с «Ростовом» форвард Александр Соболев.

Напомним, минувший матч 14-го тура чемпионата России с «Локомотивом» Соболев провел на скамейке запасных.

«Конечно, Соболев нужен в матче с «Ростовом». У команды Карпина есть высокие центральные нападающие, с которыми надо бороться», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

При этом специалист заявил, что не знает, как Абаскаль будет строить игру команды, ведь сейчас никто не сможет угадать стартовый состав «Спартака» на предстоящий поединок.

В текущей кампании на счету Соболева пять голов и четыре ассиста в 14 играх во всех турнирах.

Матч 15-го тура РПЛ «Спартак» - «Ростов» состоится 12 ноября и начнется в 19:30 по мск.