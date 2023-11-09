Кордоба в шестой раз подряд признан лучшим игроком месяца в «Краснодаре»

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба стал лучшим футболистом команды по итогам октября. Об этом кубанский клуб сообщил в своем официальном телеграм-канале.

«Шесть раз подряд стать лучшим футболистом месяца? Легко, если ты Джон Кордоба», — написала пресс-служба «быков».

В голосовании среди болельщиков Кордоба набрал 36,25 %. На второй строчке расположился защитник Хуниор Алонсо (12,83 %), а замкнул тройку хавбек Александр Черников (11,56 %).

В октябре 30-летний Кордоба провел четыре матча во всех турнирах и забил три мяча.

11 ноября «Краснодар» сыграет с «Зенитом» в рамках 15-го тура РПЛ. Стартовый свисток должен прозвучать в 19:30 по мск.