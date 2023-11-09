Первый тренер Соболева: «Это пускай Абаскаль перезагружает карьеру»

Александр Горбунов, первый тренер Александра Соболева, высказался об игре форварда за «Спартак». По словам Горбунова, он не считает, что футболист в последнее время деградировал.

«Не вижу никакой деградации в карьере футболиста. Это пускай Абаскаль перезагружает карьеру. Правильно сказал Жуков: терпение заканчивается, пока наблюдаешь, как молодой мальчик прыгает у бровки и устраивает эксперименты с одной из лучших команд», - цитирует Горбунова Sport24.

На текущий момент «Спартак» располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда Гильермо Абаскаля проведёт 12 ноября – против «Ростова» на своём поле.

Отметим, что в сезоне 2023/2024 Александр Соболев провёл 13 матчей. В них нападающий забил пять голов и отдал четыре голевых паса на партнёров.