Агент Чистякова: Он хочет доказать, что может играть в составе «Зенита»

Андрей Талаев, представитель защитника петербургского «Зенита» Дмитрия Чистякова, рассказал о целях футболиста в составе «сине-бело-голубых».

«У него мысли — доказать в «Зените», что он может играть в составе. До травмы Дмитрий был в стартовом составе», — приводит слова агента издание «РБ Спорт». Также Талаев отметил, что вопрос с возможной продажей или арендой игрока должно принимать руководство клуба из «Северной столицы».

В нынешнем сезоне в футболке «Зенита» Чистяков провёл лишь шесть матчей в рамках всех турниров. В составе родного клуба Дмитрий выступает с октября 2020 года.