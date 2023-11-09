Смородская призналась, что прошлогодний «Локомотив» ей нравился больше

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением об игре «железнодорожников» в нынешнем сезоне чемпионата России.

«Я пока не вижу той игры, которая бы могла порадовать. По сравнению с прошлым сезоном, команда не стала лучше. Прошлогодний «Локомотив» мне больше нравился», — приводит слова Смородской Legalbet.

На текущий момент «Локомотив» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, сумев набрать 21 очко в 14 турах. Отметим, что подопечные Галактионова не могут выиграть на протяжении четырех матчей подряд.

11 ноября «Локомотив» будет принимать «Ахмат». Встреча 15-го тура чемпионата России пройдет в Москве и начнется в 16:30 по столичному времени.