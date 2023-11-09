Озбилиз: «Тикнизян способен заиграть в Европе»

Экс-футболист московского «Спартака» Араз Озбилиз высказался о защитнике «Локомотива» и сборной Армении Наире Тикнизяне.

«На мой взгляд, Наир Тикнизян — хороший футболист, качественный защитник. У него большой потенциал. Думаю, Наир способен заиграть в Европе», — приводит слова Озбилиза портал «РБ Спорт».

В текущем сезоне 24-летний Тикнизян появился на поле в 19 матчах с учетом всех турниров, в которых забил шесть мячей и записал на свой счет четыре ассиста.

Действующий контракт Тикнизяна с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет пять миллионов евро.