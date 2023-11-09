«Абаскаль знает футбол только по книжкам» — Мостовой

Бывший игрок московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о рулевом «красно-белых» Гильермо Абаскале.

«Я думаю, что Абаскаль не все в футболе понимает. Ему не хватает опыта, у него нет футбольного прошлого. Абаскаль знает футбол только по книжкам, вот и все», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

В 14 турах «Спартак» смог пополнить свою копилку на 21 балл. На текущий момент «красно-белые» располагаются на шестой позиции в РПЛ.

В последних семи матчах столичный коллектив одержал всего одну победу, потерпев при этом четыре поражения и дважды сыграв вничью.

12 ноября «Спартак» примет на своем стадионе «Ростов». Встреча 15-го тура РПЛ должна будет стартовать в 19:30 по мск.