Смородская: Футболисты «Спартака» не прогрессируют при Абаскале

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила работу наставника московского «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Результаты команды не впечатляют, игра тоже. Плохо, что игроки не прогрессируют под руководством Абаскаля. Нет каких-то новых решений, идей», — приводит слова Смородской портал «РБ Спорт».

В минувшем туре чемпионата России «Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1), продлив беспроигрышную серию в столичных дерби до 13 матчей подряд.

В 14 играх «красно-белые» набрали 21 очко и занимают на данный момент шестое место в РПЛ.

Ранее в СМИ ходили слухи о возможной отставке Абаскаля с поста главного тренера команды, однако в клубе заявили о полном доверии к специалисту.