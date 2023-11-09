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Спортивный директор «Оренбурга»: Соперничество с Личкой непринципиально

09 Ноября 2023 • 16:20 Комментировать
Динамо Москва
...
Оренбург
12.11 16:30

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о настрое команды перед матчем 15-го тура РПЛ против «Динамо».

«Ничего под «Динамо» не готовим, просто едем на выездной матч. Принципиально ли соперничество с Марцелом? Нет, чего тут принципиального? Обычная игра», — приводит слова функционера «Матч ТВ». Также Андреев отметил, что команды решают разные задачи, учитывая турнирное положение в Российской премьер-лиге.

Напомним, что «Динамо» и «Оренбург» встретятся в Москве в воскресенье, 12 ноября. Марцел Личка до перехода на тренерский пост «бело-голубых» три года возглавлял «Оренбург».

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