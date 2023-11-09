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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Главный врач «Рубина» рассказал о восстановлении Рыбуса

09 Ноября 2023 • 16:11 Комментировать
Сочи
...
Рубин
12.11 19:00

Михаил Бутовский, главный врач казанского «Рубина», рассказал о восстановлении Мацея Рыбуса после травмы.

«Ориентировочные сроки восстановления нам известны, всё идёт согласно выработанному плану. В ближайшее время Мацей приступит к общекомандным тренировкам и вернётся на футбольное поле», — рассказал специалист в интервью «Чемпионату». Также Бутовский отметил, что польский защитник восстанавливается от повреждения нижней конечности.

34-летний Рыбус присоединился к «Рубину» летом текущего года, перейдя на правах свободного агента из «Спартака». В футболке казанцев Мацей провёл по одной игре в рамках чемпионата и Кубка России.

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Рубин Мацей Рыбус Михаил Бутовский ещё теги

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