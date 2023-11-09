Главный врач «Рубина» рассказал о восстановлении Рыбуса

Михаил Бутовский, главный врач казанского «Рубина», рассказал о восстановлении Мацея Рыбуса после травмы.

«Ориентировочные сроки восстановления нам известны, всё идёт согласно выработанному плану. В ближайшее время Мацей приступит к общекомандным тренировкам и вернётся на футбольное поле», — рассказал специалист в интервью «Чемпионату». Также Бутовский отметил, что польский защитник восстанавливается от повреждения нижней конечности.

34-летний Рыбус присоединился к «Рубину» летом текущего года, перейдя на правах свободного агента из «Спартака». В футболке казанцев Мацей провёл по одной игре в рамках чемпионата и Кубка России.