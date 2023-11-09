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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бийол следит за ЦСКА – агент

09 Ноября 2023 • 16:11 Комментировать

Агент Роберт Чибеж, агент защитника Яки Бийола, дал комментарий по поводу возможного возвращения игрока в московский ЦСКА.

Как известно, с лета 2022 года Бийол выступает в Италии за «Удинезе».

«Вы знаете, что Яка безумно благодарен ЦСКА, следит за выступлениями команды и поддерживает связь со многими игроками ЦСКА, но сейчас он игрок «Удинезе» и не думает об уходе», - цитирует агента Metaratings.

На текущий момент, после четырнадцати сыгранных туров, ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» команда Владимира Федотова отстаёт на семь зачётных баллов.

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