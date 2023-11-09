Агент: «Клаудиньо не думает об уходе из «Зенита»

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо, высказался о возможном уходе своего клиента из петербургского клуба.

Ранее тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра рассказал, что минувшим летом бразилец имел возможность сменить команду.

«Какой клуб делал предложение Клаудиньо летом? Это в прошлом. Сейчас он полностью сконцентрирован на игре за «Зенит» и не думает об уходе», — цитирует агента «Чемпионат».

В текущем сезоне Клаудиньо провёл за «Зенит» 20 матчей, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего бразильца в 20 миллионов евро.