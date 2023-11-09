​Акинфеев может сыграть в ретро-матче «Локомотив» - ЦСКА

Во время ноябрьской паузы на матчи национальных сборных «Локомотив» и ЦСКА проведут ретро-матч. Он будет приурочен к годовщине «золотого матча» между этими командами – в ноябре 2002 года «железнодорожники» обыграли «армейцев» со счётом 1:0 и стали чемпионами России.

Поучаствовать в ретро-матче может даже Игорь Акинфеев, хотя он дебютировал за ЦСКА позже – в 2003 году. Об этом рассказал Кирилл Терёшин, который в РФС возглавляет департамент мероприятий и маркетинговых связей.

«Обсуждаем с «Локомотивом» и ЦСКА участие в матче голкиперов команд Маринато Гилерме и Игоря Акинфеева», - цитирует Терёшина ТАСС.

Ретро-матч между «Локомотивом» и ЦСКА пройдёт на «РЖД Арене» в воскресенье, 19 ноября.