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​Акинфеев может сыграть в ретро-матче «Локомотив» - ЦСКА

09 Ноября 2023 • 15:58 Комментировать

Во время ноябрьской паузы на матчи национальных сборных «Локомотив» и ЦСКА проведут ретро-матч. Он будет приурочен к годовщине «золотого матча» между этими командами – в ноябре 2002 года «железнодорожники» обыграли «армейцев» со счётом 1:0 и стали чемпионами России.

Поучаствовать в ретро-матче может даже Игорь Акинфеев, хотя он дебютировал за ЦСКА позже – в 2003 году. Об этом рассказал Кирилл Терёшин, который в РФС возглавляет департамент мероприятий и маркетинговых связей.

«Обсуждаем с «Локомотивом» и ЦСКА участие в матче голкиперов команд Маринато Гилерме и Игоря Акинфеева», - цитирует Терёшина ТАСС.

Ретро-матч между «Локомотивом» и ЦСКА пройдёт на «РЖД Арене» в воскресенье, 19 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва ЦСКА Москва Игорь Акинфеев РФС Гилерме Кирилл Терёшин ещё теги
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