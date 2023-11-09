«Ювентусу» интересен Сперцян

«Ювентус» проявляет интерес к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну. Об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, скауты туринского клуба активно следят за игрой 23-летнего футболиста. Напомним, что ранее в «Ювентусе» опровергали интерес к армянскому полузащитнику.

Действующий контракт Сперцяна с «Краснодаром» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 15 миллионов евро.

В текущем сезоне полузащитник провёл за «Краснодар» 17 матчей, в которых забил шесть голов и отдал три результативные передачи. В ближайшем 15-м туре РПЛ «быки» встретятся с «Зенитом». Игра состоится 11 ноября и начнётся она в 19:30 по московскому времени.