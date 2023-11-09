​Медведев не считает, что «Зенит» перенёс кризис

Александр Медведев, который в «Зените» возглавляет правление, ответил на вопрос, вышла ли команда из кризиса. Руководитель питерского клуба не считает, что некий спад «сине-бело-голубых» можно считать и называть кризисом.

«Слово «кризис» из другой оперы. У нас были изменения в составе команды, это ключевые игроки, которые её покинули, это и Далер Кузяев, и Малком. Были также травмы. Но сейчас команда нашла свою игру», - цитирует Медведева ТАСС.

Как известно, «Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти предыдущих сезонов. На текущий же момент команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Краснодара» на два очка. В субботу «сине-бело-голубые» и «быки» проведут очный поединок на поле «Газпром Арены». Игра стартует 11 ноября в 19:30 по московскому времени.