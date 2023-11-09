​Глава правления «Зенита» высказался об игре с «Краснодаром»

В субботу в матче 15-го тура чемпионата России «Зенит» будет принимать «Краснодар». Несколько слов об этой игре сказал Александр Медведев, который в питерском клубе возглавляет правление.

«Думаю, что матч с «Краснодаром» будет важным для борьбы за первое место в чемпионате», - цитирует Медведева ТАСС.

Медведев отметил, что «Краснодар» правильно развивается благодаря своему президенту – Сергею Галицкому. По словам руководителя «Зенита», «быки» выходят на поле не отрабатывать, а играть в футбол.

«Наши матчи с «Краснодаром» всегда очень интересные, чего стоит игра в Краснодаре, которая завершилась со счётом 3:2. Я уверен, что будет интересный матч в субботу», - отметил Медведев.

Матч «Зенит» - «Краснодар» стартует 11 ноября в 19:30 по московскому времени. На текущий момент питерцы занимают в турнирной таблице РПЛ второе место (29 очков), а краснодарцы – первое (31 очко).