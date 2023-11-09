Рулевой «Сочи» Александр Точилин не получил дополнительную дисквалификацию от КДК РФС. Как известно, в концовке последнего матча чемпионата России против «Динамо» Точилин получил красную карточку.

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил журналистам, что Точилин не высказывал нецензурной лексики в отношении официальных лиц и не вёл себя агрессивно. Это указано в рапорте, который подал судья. Таким образом, дополнительных санкций не последовало – Точилин пропустит один матч.

Напомним, что матч между «Сочи» и «Динамо» завершился со счётом 3:3. На текущий момент команда Александра Точилина занимает последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги.